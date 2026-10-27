Предприниматели демонтируют «табачки» на остановках Иркутска

В Иркутске владельцы нестационарных торговых объектов начали демонтировать павильоны, встроенные в остановки общественного транспорта. Работы уже ведутся на остановках «Завод Эталон» на Советской, «Карла Либкнехта» на Волжской и «Художественный музей» на Ленина. Об этом сообщает администрация города.

«Утрата этого канала продаж делает бизнес на остановках нерентабельным. Для многих предпринимателей содержать павильон, в котором больше нельзя продавать основную категорию товаров, становится финансово невыгодным», — отметили в комитете по экономике и стратегическому планированию.

Решение собственников связано с Федеральным законом № 551-ФЗ, который с 1 сентября 2026 года полностью запретил розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и вейпов на остановочных пунктах. Для большинства владельцев таких точек торговля табаком и сопутствующими товарами составляла основу выручки.

В ближайшее время планируется демонтировать еще семь объектов — на остановках «Музей декабристов», «Трилиссера», «Госуниверситет», «Бул. Рябикова», «Троллейбусное депо», «6-й поселок ГЭС» и «Стадион "Труд"». В 2027 году администрация планирует провести аукционы на право размещения новых НТО на этих остановках.