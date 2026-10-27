На Госуслугах заработал региональный раздел Иркутской области

На Едином портале государственных и муниципальных услуг создан раздел «Госуслуги Иркутской области». Через него можно сразу перейти к подаче заявлений на получение наиболее популярных в Приангарье услуг, например оформить областной материнский капитал. Об этом сообщает министерство цифрового развития региона.

«Разработка региональных разделов ведется совместно с Минцифры России в рамках развития портала Госуслуг. Уже сейчас данный портал представляет собой масштабную экосистему, объединяющую практически все востребованные жителями цифровые сервисы. Наш раздел также будет обновляться и пополняться новыми услугами», — отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.

В разделе размещены баннеры для перехода на значимые сервисы — запись к врачу или в МФЦ, а также на другие региональные ресурсы для поиска и оформления мер соцподдержки, в том числе участникам СВО. Там же можно оставить обращение через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» или пройти опрос. Более 90% жителей Приангарья зарегистрированы на портале.