7% работающих иркутянок столкнулись с негативом из-за беременности

7% работающих женщин Иркутска с детьми до трех лет столкнулись с отрицательной реакцией работодателя на их беременность. Положительную реакцию отметили 50% матерей, нейтральную — 30%. Об этом сообщает SuperJob.

56% горожанок сообщают работодателю о беременности в первом триместре, 14% — во втором, 5% — не ранее седьмого месяца. Женщины до 40 лет отмечали позитив руководства чаще, чем те, кто старше (53% против 48%), а негатив — чуть реже (6% и 9%).

Среди зарабатывающих до 100 тыс. рублей в месяц о недовольстве руководителя рассказали 4%, среди получающих выше 150 тыс. — 10%. Коллеги в большинстве случаев реагируют положительно (63%), причем женщины до 40 лет говорили об этом чаще (66% против 59% среди женщин 40+).