Две жительницы Приангарья вошли в топ-25 международного конкурса «Миссис Вселенная»

Иркутянка Екатерина Чопей и усольчанка Ксения Высоцкая вошли в топ-25 международного конкурса красоты «Миссис Вселенная 2026». Мероприятие проходило в Шри-Ланке. Об этом рассказали сами конкурсантки в соцсетях.

Событие прошло накануне и собрало порядка 130 участниц из разных уголков мира. Женщинам выступали в дефиле, презентациях и принимали участие в других испытаниях.

Екатерина Чопей и Ксения Высоцкая получили титул «Top-25 Universe 2026». Жительнице Усолья-Сибирского также присвоили титул «Top Europe Universe 2026».