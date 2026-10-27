Скорость интернета в поселке Чунский в Иркутской области достигла 110 Мбит/с

Общаться в мессенджерах, пользоваться мобильными приложениями, учиться и работать онлайн стало ещё комфортнее жителям посёлка Чунского в Иркутской области. Это стало возможным благодаря дополнительным базовым станциям, которые установили инженеры МегаФона. Оборудование снизило нагрузку на существующую сеть, расширило покрытие LTE и увеличило скорости загрузки.

Новые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, сочетание которых одновременно обеспечивает широкое покрытие сети, стабильное соединение и высокие скорости мобильного интернета. За счёт дополнительного оборудования удалось увеличить скорость передачи данных в посёлке до 110 Мбит/с.

В зоне покрытия улучшилась также голосовая связь. Более стабильно стали работать и звонки по технологии VoLTE.

«Чунский – достаточно большой посёлок, население которого составляет порядка 13 тысяч человек. Кроме того, здесь проходит железная дорога, действует лесопромышленное предприятие, открыты различные социальные учреждения. Качественное телеком-покрытие является критически важным условием для комфортной жизни местных жителей: оно позволяет людям оставаться на связи с близкими и пользоваться всеми возможностями современного цифрового мира», – отметил Дмитрий Бобков, директор МегаФона в Иркутской области.

Жители Чунского активно используют телеком-услуги в повседневной жизни, что подтверждается статистикой. Так, в текущем году один абонент в среднем тратил порядка 70 ГБ трафика и 15 часов звонков в месяц. При этом если пик пользования интернетом приходится на выходные дни, то наибольший объём телефонных разговоров фиксируется в начале недели.