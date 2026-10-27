В Иркутской области готовят новые ограничения на продажу табака и вейпов

Правительство Иркутской области прорабатывает дополнительные ограничения на торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Заместитель председателя кабмина Наталья Дикусарова напомнила, что с июня 2026 года Федеральный закон № 186-ФЗ дал регионам право самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них.

«Принятие данного закона — это не просто введение очередного ограничения, это реальный барьер, который позволит сохранить здоровье подрастающего поколения. Конечно, полностью это проблему не решит, нужно продолжать работать с сознанием молодежи, бороться с теневым рынком, но то, что это перестанет быть в шаговой доступности, — безусловно большой шаг вперед», — подчеркнула Наталья Дикусарова.

По ее словам, законопроект стал ответом на многочисленные обращения родителей и врачей, обеспокоенных популярностью вейпов у детей и молодежи; сейчас он проходит необходимые правовые процедуры.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова сообщила, что помимо запрета розничной продажи вейпов вместе с органами местного самоуправления прорабатываются дополнительные меры.

Среди них:

увеличение минимальной площади торговых объектов, где продается такая продукция,

ограничения на продажу в местах отдыха и оздоровления детей, на официальных спортивных соревнованиях, в зонах отдыха и на пляжах, в культовых зданиях для богослужений и религиозных мероприятий.

Напомним, что в Иркутске собственники уже начали массово демонтировать «табачки» и торговые павильоны, встроенные в остановки общественного транспорта. С 1 сентября 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 551-ФЗ, который полностью запретил розничную продажу сигарет, кальянов, вейпов, стиков и никотинсодержащей продукции на остановочных пунктах. Так как табак составлял основу выручки этих точек, их дальнейшее содержание стало для владельцев нерентабельным. В итоге предприниматели убирают конструкции добровольно.