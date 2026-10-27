ИНК определила 22 лучших проекта на научно-технической конференции

Иркутская нефтяная компания (ИНК) провела юбилейную 10-ю научно-техническую конференцию (НТК-26). Ключевая задача ежегодного мероприятия — поиск и внедрение перспективных разработок, способных повысить эффективность бизнеса и расширить технологический потенциал компании.

В этом году экспертная комиссия рассмотрела 154 проектные инициативы. По итогам первичного отбора в финал вышли 53 доклада. Защита проектов проходила в семи профильных секциях: «Эффективность», «Индустрия 5.0», «Геология, бурение и КРС», «Проектирование, строительство и обустройство», «Управление и обеспечение ресурсами», «HSE» (охрана труда, промышленная безопасность и экосреда) и «Эксплуатация объектов».

По результатам экспертной оценки были определены 22 победителя, в число которых вошли как опытные специалисты компании, так и студенты профильных вузов и ссузов. Все заявленные на конференцию идеи пройдут аудит в блоке эффективности компании. Авторы получат экспертную обратную связь, а наиболее перспективные кейсы будут приняты к реализации.

Деловая программа конференции была дополнена образовательным блоком и дискуссиями с экспертами мирового уровня. Космический инженер, разработчик спутников и руководитель центра управления марсианской имитационной миссии Марат Айрапетян рассказал о возможностях адаптации передовых аэрокосмических технологий в нефтегазовом секторе. Известный детский хирург Юрий Козлов на примере роботизированной медицины продемонстрировал, как кросс-отраслевые инновации способны трансформировать смежные сферы промышленности.

Интерактивная часть конференции была представлена площадкой компании «Нейромозг», где участники в ходе практических сессий развивали навыки когнитивной гибкости, логического и креативного мышления. Знаковым событием финала стала закладка «капсулы времени» с посланием будущим поколениям инженеров, куда внесли имена победителей юбилейной конференции.

Все 22 лауреата НТК-26 получили денежные премии и памятные награды. Кроме того, для победителей предусмотрен формат прямого диалога с руководством компании — бизнес-завтрак с генеральным директором ИНК.

НТК является важной частью корпоративной культуры ИНК с 2016 года. За десятилетнюю историю проекта было представлено более 300 работ. Большинство из них успешно интегрированы в производственные и управленческие процессы, а некоторые идеи послужили основой для создания новых направлений деятельности компании.