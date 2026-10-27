Женщины чаще выбирают вклады, мужчины — инвестиции

Женщины заметно чаще мужчин выбирают вклады, тогда как фонды, облигации и брокерские счета мужчины покупают в 1,6–2,7 раза активнее. Об этом свидетельствуют данные о покупках клиентов маркетплейса «Финуслуги» с января по начало октября 2026 года. Среди клиентов за этот период вклады покупали 76% женщин и 64% мужчин.

«Мы видим две разные финансовые модели — женщины уже с молодого возраста предпочитают вклады и накопительный счет, а мужчины — чаще пробуют инвестиции. Логика рыночная. Вклад — самый понятный инструмент, и когда важнее сохранить, а не приумножить, выбор очевиден. Инвестиции требуют знаний и готовности к риску, поэтому разрыв здесь сохраняется в любом возрасте», — пояснил директор по сберегательным продуктам «Финуслуг» Денис Донских.

С возрастом интерес к вкладам растет: среди клиентов 36 лет и старше их приобрели 81% женщин и 72% мужчин, среди клиентов 20–35 лет — 63% и 51% соответственно. Мужчины инвестируют активнее в любой возрастной категории: среди клиентов 20–35 лет фонды покупали 7,8% женщин и 12,5% мужчин, среди тех, кому 36 и больше, — 12,4% и 20,6%. Накопительный счет сильнее всего отражает разницу поколений: среди клиентов 20–35 лет его выбирают 16,1%, среди тех, кто старше, — 10,7%. В старшей группе мужчины и женщины открывают его одинаково часто (10,9% и 10,4%), а среди молодых женщины — чаще (18,5% против 14,6%).