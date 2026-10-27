«Прибыль» Уралсиба – в числе лидеров рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла первое место в рейтинге лучших дебетовых карт с повышенным кешбэком, согласно исследованию Банки.ру – продукт вошел в число участников рейтинга с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта.

В исследовании участвовали флагманские карты «Мир» российских розничных банков из Топ-50 по активам – универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, которые доступны для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.), с условиями на 21.10.2026 года.

Карты ранжировались по сумме баллов в итоговой рейтинговой таблице, в которой учитывались оценки по таким ключевым показателям, как: возможность и условия бесплатного обслуживания карты, доступность моментального выпуска и наличие цифрового формата, возможность оформления на Банки.ру, а также получения кешбэка в категориях «Детские товары», «Одежда и обувь», «Маркетплейсы», «Электроника», «Дом и ремонт».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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