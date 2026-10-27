Школу №77 в Иркутске обновили к новому учебному году

В школе №77 Иркутска к новому учебному году прошли важные преобразования. По проекту «Есть решение» привели в порядок центральный вход, а по нацпроекту «Молодежь и дети» модернизировали кабинет технологии. Об этом сообщил мэр Руслан Болотов в своем Telegram-канале.

«По нацпроекту "Молодёжь и дети" модернизировали кабинет технологии. И, пожалуй, это самое масштабное преобразование в школе. Для юных поваров установили современный кухонный гарнитур, где есть всё необходимое для приготовления блюд. В этом же кабинете выделили зону для тех, кто осваивает швейное дело. Рядом — парты для теоретических занятий», — написал Болотов.

Теперь школьников встречает объемная надпись «Добро пожаловать», а внутри установлены новые информационные стенды с расписанием уроков. В кабинете технологии для юных поваров появился современный кухонный гарнитур, выделена зона для швейного дела и парты для теории. Всего в этом году модернизацию кабинетов технологии провели в 69 школах Иркутска. Еще одно созданное в школе №77 пространство — комната детских инициатив, предназначенная для творчества. В этом году школа отметила 35-летие со дня основания.