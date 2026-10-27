«Пузырь лопнул»: ИИ-гиганты Китая за 4 месяца потеряли почти полтриллиона долларов

Пузырь в сфере искусственного интеллекта в Китае лопнул, пишет Reuters. Ажиотаж, подогревавший котировки последние месяцы, сменился резким обвалом.

Так, индекс материкового Китая STAR50, включающий ведущие ИИ-корпорации в сфере полупроводников, за четыре месяца рухнул на 40%, а рыночная капитализация компаний из этого индекса снизилась примерно на 480 млрд долларов. Индекс «голубых фишек» в стране просел на 20% с июньского максимума.

«Фондовый рынок превратился в безумного спекулятивного быка. <...> А теперь мы видим, как пузырь лопается», — сообщил управляющий пекинским фондом Дун Баочжэнь.

По данным Goldman Sachs, акции ИИ-компаний составляют 42% рыночной капитализации и 57% торгового оборота среди акций класса А на материковом Китае и бумаг класса H в Гонконге.

Последствия схлопывания оказались разрушительными для конкретных игроков. Бумаги производителя роботов Unitree, спрос на которые со стороны инвесторов превышал предложение в 8 тысяч раз, с начала торгов в августе подешевели вдвое. Акции производителя чипов CXMT упали в цене более чем на четверть за последний месяц.

Отметим, еще в августе WSJ предупредила о риске «пузыря» из-за 7 трлн долларов инвестиций США в ИИ. Огромные вложения могут серьезно навредить американской экономике, если не докажут свою эффективность. В ближайшие четыре года на дата-центры планируется потратить 7 трлн долларов. Дополнительным фактором риска является использование долгового финансирования. Пока понижение котировок ИИ-компаний компенсируется ростом акций в других отраслях, однако, предупреждает WSJ, однажды обвал может оказаться большим и потянуть за собой вниз весь рынок.