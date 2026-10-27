Беспроигрышная сделка или капкан?: США предложили Киеву доходы от российского газа в обмен на мир

CША предложили Киеву «беспроигрышную» сделку: доходы от транзита российских нефти и газа в Европу в обмен на мир. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники в окружении украинской делегации, передаёт РБК.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил этот «план регионального процветания» на встрече во Флориде 9 октября. По замыслу Вашингтона, Киев получал бы плату за транзит, а Европа — дешевую энергию. Однако глава ГУ Буданов отверг идею, заявив: «Наш образец — не Белоруссия, а Польша!». Встреча была прервана, а Буданов позвонил Зеленскому.

Шок украинской делегации вызвало и известие о «дизельной сделке» Трампа с Москвой. «Я никогда не видел украинцев такими потрясенными», — приводит Le Monde слова очевидца. По его словам, Вашингтон пошел на экономическое сотрудничество с Москвой, пока Киев воюет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что американские компании заинтересованы в сотрудничестве, но ставить экономику в зависимость от урегулирования конфликта — ошибочно.

В Европе, напротив, придерживаются курса на отказ от российского газа. Совет ЕС утвердил запрет на импорт СПГ с 2027 года и трубопроводного газа с осени 2029-го. Против выступили только Венгрия и Словакия, назвав это угрозой энергобезопасности.