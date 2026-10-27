«Губернатор» развел жительницу Иркутской области на 4 млн рублей

Пенсионерка из Ангарска стала жертвой аферистов. Один из звонивших представился губернатором. Подробнее о мошенничестве рассказали в полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, 89-летняя женщина стала жертвой масштабной мошеннической схемы. Сначала ей позвонил «губернатор». Затем к беседе подключились «сотрудники силовых структур». Они утверждали, что от имени ангарчанки неизвестные пытаются отправить деньги на финансирование террористических организаций.

Чтобы не допустить этого, женщине настойчиво рекомендовали перевести все средства на так называемые «безопасные счета». Ей приказали снять наличные и передать их курьеру, что женщина и сделала, лишившись почти 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», проводится расследование.