В Листвянке начнут укреплять берег по «зеленой» технологии

В поселке Листвянка Иркутской области проведут масштабные берегоукрепительные работы некапитального характера. Они защитят прибрежную полосу озера Байкал от разрушения и вымывания грунта.

На реализацию проекта из средств бюджетного учреждения выделено 279,5 млн рублей, сообщает портал RosTender.info. Заявки от подрядчиков принимают до 3 ноября 2026 года.

Главная особенность проекта — отказ от массивных бетонных конструкций. Строителям предстоит сохранить территорию поселка, используя современные экологичные материалы, которые не нарушат природный ландшафт. Победитель тендера должен будет приступить к работам сразу после подписания договора и завершить их до 1 декабря 2029 года. За три года планируется укрепить наиболее уязвимые участки побережья в границах поселка. Это обеспечит безопасность береговой инфраструктуры на длительный срок и сохранит экосистему Байкала для местных жителей и туристов.