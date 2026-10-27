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Спрос взлетит до 5,5 трлн: Путин спрогнозировал будущее мирового газового рынка до 2050 года

Президент России Владимир Путин выступил на Форуме стран — экспортеров газа. Он спрогнозировал, что глобальный спрос на топливо продолжит расти, и предложил расширить сотрудничество внутри организации, а также допустил совместную работу с США в Арктике.

<p>Фото http://kremlin.ru/</p>

Фото http://kremlin.ru/

Главные тезисы выступления:

  • Рост спроса: Мировой спрос на газ к 2050 году увеличится до 5,5 трлн куб. м в год, а международные поставки — примерно в 1,5 раза.
  • Цены и неопределенность: На фоне внешнеполитических событий мировые цены на газ резко выросли, что создало ситуацию неопределенности в отрасли.
  • Координация: Путин предложил странам-экспортерам оптимизировать маршруты поставок и расширить консультации по кризисным ситуациям и угрозам инфраструктуре. На долю участников Форума приходится около 40% глобального экспорта газа.
  • Сотрудничество с США: Россия прорабатывает возможность совместной работы с американскими партнерами в Арктике и обмена технологическими разработками в газовой сфере.

«Совсем недавно в наших месторождениях работали европейские и китайские партнеры. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами», — сказал Путин, призвав обсудить эти подходы в рамках форума.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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