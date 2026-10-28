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Нелегальные подвесные мосты демонтировали на Ольхоне

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На острове Ольхон в Иркутской области завершены работы по демонтажу подвесных мостов. Они были установлены незаконно, сообщает региональная прокуратура.

<p>Фото: прокуратура Иркутской области</p>

Фото: прокуратура Иркутской области

Мосты в июле 2024 года установило «Заповедное Прибайкалье» в границах выявленного объекта культурного наследия «Городище "Саган-Хушун"». Работы не согласовали с региональной службой по охране таких объектов и организовали без проекта.

В связи с этим прокуратура через суд добилась демонтажа объектов. Учреждение за нарушение законодательства оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В настоящее время мосты убрали, а территория полностью очищена от строительных материалов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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