Братчанин лишился премиального внедорожника из-за пьяной езды

В Братске осудили местного жителя за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Подробности дела рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Фото: прокуратура Иркутской области

По данным надзорного ведомства, в июле 2026 года мужчина, ранее уже осужденный за нетрезвую езду, сел за руль без прав и снова пьяным. Он ехал по Братску на автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо» и попал в поле зрения правоохранителей. Ему подали сигнал об остановке, который был проигнорирован.

Мужчина пытался скрыться, но сделать это не вышло. Сотрудники ДПС зафиксировали признаки опьянения – запах алкоголя, неустойчивость позы и нарушение речи. Медосвидетельствование подтвердило нетрезвое состояние.

В дальнейшем в отношении нарушителя возбудили уголовное дело. По результатам его рассмотрения в суде братчанина приговорили к 1,5 года принудительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработной платы, лишили прав на 2 года и конфисковали машину в доход государства.