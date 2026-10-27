Три счастливых лотерейных билета превратили жителя Иркутской области в мультимиллионера

Жителю Иркутской области повезло – ему досталось сразу три выигрышных билета, которые он приобрел во время командировки. Удача сделала из сибиряка мультимиллионера, сообщает «Национальная лотерея».

«Три билета мужчина приобрел наугад перед сном накануне вылета. Когда утром семья Александра, сопровождавшая его в поездке, собиралась в аэропорт, выяснилось, что все билеты оказались выигрышными. Два принесли по 2,5 тысячи рублей, а третий – 10 миллионов», – пояснил оператор.

Позже мужчина заметил, что последние цифры номера билета, который принес ему наибольшую сумму, совпадают с его датой рождения. Выигрыш он намерен потратить на погашение финансовых обязательства, а на оставшиеся деньги хочет свозить семью в отпуск за границу.