Продолжительные снегопады надвигаются на Иркутскую область

В Иркутской области в ближайшие дни ожидается непогода. На регион надвигается циклон, которые принесет неблагоприятные явления. Об этом предупредил губернатор Игорь Кобзев.

«С 28 по 30 октября в Иркутской области ожидается сильный северо-западный ветер с порывами 15−20 метров в секунду, мокрый снег и метели. 28 октября днем в северо-западных, западных районах, 29 октября ночью в центральных, южных и верхнеленских районах порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду», – предупредил глава региона.

На Байкале 29 октября и ночью 30 октября местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами 32−37 метров в секунду.

В Иркутске ночью 28 октября снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный 5−10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, температура в течение суток составит до -6 градусов. 30 октября преимущественно без осадков, ветер 3−8 метров в секунду, температура ночью – до -14градусов, днем – до -5.

На дорогах области и города формируются снежный накат, гололедица, поэтому автомобилистов просят при интенсивном снегопаде и сильном ветре по возможности воздержаться от поездок. Из-за работы спецтехники возможно перекрытие движения на загородных трассах.