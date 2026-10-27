Чиновник в Приангарье скрыл аварийность дома, чтобы не тратиться на ремонт

В Иркутской области местный чиновник стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год мужчина был директором строительной фирмы, которая построила восьмиквартирный жилой дом в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района. Туда переселили людей из аварийного жилья. После этого они стали массово начали жаловаться на неудовлетворительное состояние здания.

В 2022 году предполагаемый преступник, будучи уже главой Магистральнинского городского поселения, заказал обследование дома. Фирма, которая его проводила, обнаружила просадку фундамента, деформации стен и другие нарушения. Чиновник решил скрыть эту информацию, чтобы не тратиться на ремонт. Из-за этого дом долго не признавали аварийным, что создавало угрозу для жильцов.

Главу поселения задержали. Суд выбрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Решается вопрос о наложении ареста на имущество. Расследование дела продолжается.