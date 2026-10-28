Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 октября: 10 417,8398 руб/1 г золота и 139,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 417,8398 руб.
- 1 грамм серебра - 139,9400 руб.
- 1 грамм платины - 3 936,3701 руб.
- 1 грамм палладия - 2 722,3301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,0597 р. (0,31%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4600 р. (0,33%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 97,0399 р. (2,41%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,7100 р. (0,28%).
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