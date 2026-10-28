«Нет единого подхода»: Госдума раскритиковала планы правительства по росту налоговых штрафов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам подверг критике правительственный законопроект об индексации штрафов, указав на отсутствие единой логики в повышении санкций. Документ № 617-9 был внесен в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета, сообщает РБК.

В чем претензии депутатов?

Разный коэффициент: Правительство предлагает проиндексировать штрафы на накопленную инфляцию, но санкции, которые не менялись с 2010 года, вырастут неравномерно. Например, штраф за несвоевременную постановку на учет предложено увеличить втрое, а за непредставление декларации — в 2,6 раза.

Правительство предлагает проиндексировать штрафы на накопленную инфляцию, но санкции, которые не менялись с 2010 года, вырастут неравномерно. Например, штраф за несвоевременную постановку на учет предложено увеличить втрое, а за непредставление декларации — в 2,6 раза. Повторный рост: Депутаты указали, что штрафы за нарушения в сфере контролируемых иностранных компаний (КИК) и контролируемых сделок уже резко выросли в 2024 году (например, по ст. 129.5 — с 5 тыс. до 100 тыс. руб.). По их мнению, необходимость нового повышения нужно обосновать анализом эффективности предыдущих мер.

Депутаты указали, что штрафы за нарушения в сфере контролируемых иностранных компаний (КИК) и контролируемых сделок уже резко выросли в 2024 году (например, по ст. 129.5 — с 5 тыс. до 100 тыс. руб.). По их мнению, необходимость нового повышения нужно обосновать анализом эффективности предыдущих мер. Риск двойного наказания: Комитет предупредил о риске привлечь бизнес к ответственности дважды за одно и то же нарушение. Это касается нового штрафа в 121 тыс. руб. за несообщение о создании обособленного подразделения, который может дублировать санкции за работу без постановки на учет.

Несмотря на замечания, комитет в целом поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал принять его в первом чтении. Однако ряд положений, включая спорные штрафы, предложено доработать ко второму чтению.

Ранее "Известия" сообщали, что дополнительные доходы бюджета России от всех изменений, заложенных на следующие три года, составят 3,6 трлн рублей. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту бюджета.

Основную часть суммы — свыше 3,2 трлн рублей — обеспечат поправки в сфере налогов и сборов. Прогрессивная шкала НДФЛ на инвестиционные и пассивные доходы принесет 1,4 трлн рублей, а налог на сверхдоходы горнодобывающих компаний — 600 млрд рублей.

Оставшаяся часть распределится так: около 390 млрд рублей поступит от изменения налогообложения дивидендов в пользу лиц из недружественных стран, а 300 млрд рублей принесет налогообложение доходов от доверительного управления имуществом ПИФов.