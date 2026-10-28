До 14,5% годовых: Сбербанк запустил новый накопительный счет

Сбербанк с 27 октября запустил новый накопительный счет с начислением процентов на минимальный остаток, следует из пресс-релиза кредитной организации.

Условия для новых клиентов

Для тех, кто ранее не открывал накопительные счета в Сбербанке, действует приветственная ставка 14,5% годовых. Она начисляется в первые два месяца на сумму до 1 млн руб.

Как сохранить высокую ставку?

После окончания двухмесячного промо-периода базовая ставка снижается до 7,5% годовых. Однако ее можно вернуть на уровень 14,5%, если суммировать надбавки:

+3,5 п.п. — за покупки по картам от 50 тыс. руб. в месяц;

+2 п.п. — за подписку «СберПрайм»;

+1,5 п.п. — за покупки у партнеров от 5 тыс. руб.;

+1 п.п. — за покупки от 30 тыс. руб. в месяц.

Счет на ежедневный остаток

Для клиентов, предпочитающих начисление на ежедневный остаток, лимит средств с начислением максимальной доходности повышен с 13 октября. Если ранее потолок составлял 1 млн руб., то теперь при ближайшей капитализации он составит 15 млн руб.

Доходность по этому счету осталась прежней: 12,5% годовых (приветственная) и 6,5% (базовая). Надбавки за траты и подписку аналогичны.

Ранее Альфа-Банк сообщил о повышении ставок но накопительному счёту. Банк начисляет 15% годовых при подключении премиального сервиса Alfa Only, ставка действует первые 3 месяца при условии, если последние 90 дней у клиента не было рублёвого остатка на накопительных счетах Альфа-Банка. Под ставку можно разместить до 10 млн рублей, клиентам private banking — до 30 млн рублей.

Отметим, средняя максимальная ставка по вкладам в России держится на стабильном уровне 13,05% на протяжении последних трех месяцев, однако ряд системно значимых банков продолжают повышать доходность.

По словам аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, причины кроются в паузе смягчения политики ЦБ (ставка 14% держится с сентября) и ожиданиях рынка. Банки поднимают ставки, чтобы удержать ликвидность на фоне оттока средств или используют это как маркетинговый инструмент для привлечения новых клиентов в условиях конкуренции. Согласно финансовым маркетплейсам, средняя доходность по коротким депозитам (2–4 месяца) составляет 12,5–13,5% годовых, а по полугодовым — около 13%. Основной рост в сентябре и октябре пришелся на краткосрочные вклады.