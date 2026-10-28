«Dexit» по расписанию: АдГ угрожает выходом Германии из ЕС и требует вернуть российский газ

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обнародовала программный документ, который может кардинально изменить политический ландшафт Европы. Сопредседатель партии Алис Вайдель представила в Европарламенте план «Суверенные нации, единая Европа», ключевой пункт которого — трансформация ЕС в конфедерацию. Если Брюссель откажется менять правила и возвращать приоритет национальным законам, АдГ обещает запустить процедуру выхода Германии из блока — Dexit (по аналогии с Brexit), передаёт РБК.

Внутренний фронт

Успех ультраправых на востоке страны (39 мест в ландтаге Саксонии-Анхальт) спровоцировал политический кризис в Берлине. Рейтинг канцлера Фридриха Мерца (ХДС) рухнул до антирекордных 10%, а АдГ, согласно октябрьским опросам INSA, опережает правящую коалицию на 10 процентных пунктов (29% против 19%).

Впервые в истории ФРГ возникла ситуация, когда «брандмауэр» (запрет на коалиции с АдГ) может рухнуть. В Саксонии-Анхальт партия готовится сформировать правительство вместе с леворадикальным «Союзом Сары Вагенкнехт» (BSW).

Внешний разворот

Помимо требований к ЕС, АдГ открыто заявляет о намерении изменить внешнюю политику Берлина:

Снятие санкций: Партия требует немедленной отмены ограничений против России, используя для этого давление через бундесрат (палату земель).

Энергоносители: Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла настаивает на возобновлении закупок газа из РФ, заявляя, что «немецкая промышленность умирает без российского газа».

Дипломатия: В сентябре стало известно о подготовке встречи представителей российских властей с руководством АдГ для обсуждения восстановления «Северного потока».

Реакция истеблишмента

Несмотря на успех АдГ, Мерц продолжает отвергать любые союзы с ультраправыми. Однако внутри его партии (ХДС/ХСС) наметился раскол: зампред ХСС Манфред Вебер призвал отказаться от «брандмауэра», назвав его провальной стратегией, указав на пример Франции, где «Национальное объединение» Марин Ле Пен уверенно идет к власти.