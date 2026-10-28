Трамп официально запретит термин «искусственный интеллект» в США

Президент США Дональд Трамп планирует в скором времени официально запретить использование термина «искусственный интеллект» (ИИ) в государственных документах и общественной риторике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление американского президента.

«В скором времени мы официально запретим использование термина «ИИ/искусственный интеллект» во всех соответствующих документах и во всем остальном, из-за его неточности», — заявил Трамп.

Причины

По мнению главы Белого дома, название «искусственный интеллект» не отражает сути технологии. Он настаивает на использовании термина «суперинтеллект», который, по его словам, более точно описывает возможности систем.

Это заявление стало развитием указа, подписанного Трампом 29 сентября. Согласно документу, все федеральные ведомства США обязаны были перейти на использование термина «суперинтеллект». Ранее президент также заявлял, что является врагом тех, кто продолжает использовать старую терминологию.