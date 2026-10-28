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Лавров остудил рынок: Индекс МосБиржи откатился вниз после слов о «втирающихся» финнах

Российский рынок акций в первой половине торгов во вторник показал активный рост: Индекс МосБиржи обновил четырехмесячный максимум, поднявшись выше психологической отметки в 2500 пунктов. Однако во второй половине дня на фоне неоднозначных заявлений политиков индекс заметно скорректировался, хотя и сохранил хороший плюс к закрытию.

Итоги дня (на 19:00 МСК):

  • Индекс МосБиржи: Закрепился выше 2500 п., несмотря на сильную волатильность.
  • Валюта: Рубль после утреннего падения быстро восстановился к юаню, закрывшись в символическом плюсе.
  • Облигации: Индекс гособлигаций (RGBI) переписал месячный максимум на фоне спроса на ОФЗ.
  • Нефть: Цены на сырье продолжили сдавать позиции.

Оптимизм инвесторов в первой половине дня был связан с новостями о возобновлении переговоров. СМИ сообщили о планах телефонных разговоров президента РФ с лидерами Финляндии и Норвегии. Позже в Кремле подтвердили, что беседа состоялась, а стороны приветствовали договоренность о трехсторонних переговорах в Абу-Даби (Россия — Украина — США).

Однако во второй половине дня глава МИД РФ Сергей Лавров охладил пыл инвесторов, заявив, что европейские лидеры не сказали ничего нового, а лишь пытаются «втиснуться» в переговорный процесс. Это заявление спровоцировало фиксацию прибыли.

Тем не менее, к вечеру продажи исчерпали себя. Как и предполагалось, на фоне геополитического позитива Индекс МосБиржи пытается закрепиться над уровнем 2500 п. Следующее серьезное техническое препятствие находится в районе 2560 п., отмечают эксперты БКС.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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