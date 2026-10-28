«Попытка не выпасть из игры»: зачем Финляндия и Норвегия впервые за три года позвонили Путину

Президент России Владимир Путин 27 октября впервые с 2022 года провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Инициатива звонка исходила от европейских лидеров.

Разговор, продлившийся полтора часа, стал сигналом того, что часть Европы осознает невозможность победы Украины военным путем и боится остаться в стороне от переговоров, которые США ведут с Россией напрямую, сообщают "Ведомости". Как отмечает эксперт МГИМО Николай Силаев, европейские лидеры пытаются «втиснуться» в процесс, чтобы не потерять влияние. При этом в ЕС нет единства: премьер Дании назвала звонок «скептическим», а Лавров заявил, что Стубб и Стёре не сказали «ничего нового», лишь повторяя прежние требования.

В ходе беседы Путин напомнил о первопричинах конфликта и подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при учете законных интересов России. Он также проинформировал собеседников о гуманитарной миссии в Алешках и режиме тишины на херсонском направлении. Стороны приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров (РФ — США — Украина) в Абу-Даби в ноябре.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе беседы не прозвучало ничего нового, передаёт Интерфакс. «Это показывает лишь желание европейцев втиснуться в переговорный процесс», — сказал он. По его словам, Европа продолжает осуждать Россию, полностью игнорируя первопричины конфликта. В Кремле отметили, что стороны обсудили недавние контакты в Осло и визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении в ноябре трехсторонних переговоров (РФ — США — Украина) в Абу-Даби.