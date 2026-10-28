Маркетплейсы назвали даты «Черной пятницы» в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: власти США могут снять санкции с РФПИ, маркетплейсы назвали даты «Черной пятницы» в России, депутаты предложили скорректировать законопроект о налоге на сверхприбыль, а в Иркутской области демонтировали популярные у туристов нелегальные подвесные мосты. Подробнее – в обзоре СИА.

Снятие санкций

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций, сообщают зарубежные издания. Отмечается, что российская сторона добивается отмены ограничений в рамках переговоров о поставках российского дизельного топлива в Америку. РФПИ предложил выступить посредником в организации этих поставок и решении вопросов с расчетами.

Черная пятница

Российские маркетплейсы назвали даты проведения распродажи «Черная пятница» в ноябре. Раньше всех ее организует «М.Видео»: акция начнется 12 ноября. Ozon запустит распродажу 13 ноября, Wildberries – 16 ноября, а на «Яндекс Маркете» акция предварительно запланирована на 25–27 ноября.

Корректировка по сверхприбыли

Комитет Госдумы по бюджету и налогам допустил корректировку отдельных положений законопроекта кабмина, который вводит налог на сверхдоход компаний из отдельных отраслей, ко второму чтению. Предлагается учитывать финансовое положение и текущую рентабельность налогоплательщиков, а также фактическую возможность уплаты ими налога на сверхдоходы.

Демонтаж мостов

На острове Ольхон в Иркутской области завершены работы по демонтажу подвесных мостов. Мосты в июле 2024 года установило «Заповедное Прибайкалье» в границах выявленного объекта культурного наследия «Городище "Саган-Хушун"». Работы не согласовали с региональной службой по охране таких объектов и организовали без проекта. В связи с этим прокуратура через суд добилась демонтажа. Учреждение за нарушение законодательства оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Превышение полномочий

В Иркутской области местный чиновник стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год мужчина был директором строительной фирмы, которая построила восьмиквартирный жилой дом в поселке Магистральный: работы были сделаны неудовлетворительно. В 2022 году предполагаемый преступник, будучи уже главой Магистральнинского городского поселения, заказал обследование дома. Экспертиза подтвердила, что дом аварийный. Чиновник решил скрыть эту информацию, чтобы не тратиться на ремонт. Сейчас ведется расследование дела.