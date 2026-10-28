73% бюджетных мест в вузах направят в регионы

Координационный совет при правительстве РФ одобрил объем и структуру контрольных цифр приема на 2027/28 учебный год. Окончательное распределение мест между конкретными университетами пройдет на конкурсной основе до 29 декабря, а утверждение структуры приказом Минобрнауки состоится до 1 ноября. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«При этом мы сохраняем ключевой приоритет — доступность высшего образования: не менее 73% бюджетных мест направим в региональные вузы. Более половины выделим на очные программы бакалавриата и специалитета, треть общего объема КЦП — на очную магистратуру», — подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Тумакова.

Объем бюджетного приема формируется с учетом заявок регионов, прогноза Минтруда и предложений центров ответственности, включая крупнейшие компании. Для исторических территорий РФ контрольные цифры приема устанавливаются отдельно, исходя из их потребностей.

Основной вектор распределения мест — подготовка специалистов для ключевых отраслей экономики: больше всего мест выделят на инженерно-технические, естественно-научные, медицинские, педагогические и сельскохозяйственные направления. С учетом обновленного кадрового прогноза Минтруда и итогов приемной кампании 2026 года бюджетный набор увеличили по специальностям, обеспечивающим технологический суверенитет: на машиностроение добавлено 516 мест, на информатику и вычислительную технику — 290, на клиническую медицину — 283, на ядерную энергетику — 241, на информационную безопасность — 236. Прирост также затронул прикладную геологию и горное дело (+181), кораблестроение (+124) и наземный транспорт (+96).

Годом ранее вузам выделили более 620,4 тыс. бюджетных мест на 2026/27 учебный год, из которых 73% также ушли в регионы. При этом конкурс на бесплатное обучение остается высоким: выпускники с результатом от 240 до 290 баллов по сумме ЕГЭ сталкиваются с «инфляцией баллов» из-за притока победителей олимпиад и квотников, а дефицит мест остро ощущается именно в столичных вузах.