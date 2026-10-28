«Роль природного газа будет укрепляться»: Главное из выступления Путина на Форуме стран — экспортеров газа

27 октября Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума стран — экспортеров газа, которое прошло в Центре международной торговли в Москве. Президент обозначил главные направления работы по преодолению геополитических проблем мировой газовой отрасли. Главные цитаты собрала газета «Известия».

О вызовах для отрасли

Обострилась ситуация на Ближнем Востоке, нарушены логистические цепочки, а в отношении российских газопроводов в Европе совершены террористические акты. В результате мировая газовая отрасль оказалась в состоянии неопределённости, многие инвестиционные планы отменяются или сдвигаются.

О роли России

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе по добыче, располагая уникальным производственным комплексом. Этот потенциал используется для роста национальной экономики, и Россия выступает ответственным и предсказуемым поставщиком газа за рубеж.

О давлении на российские компании

Российские газовые компании столкнулись с ограничениями со стороны некоторых стран. Попытки исключить Россию из мирового газового рынка имеют серьёзные последствия — прежде всего растущие издержки для иностранных потребителей, что видно на примере Европы.

О сбое поставок газа на мировом рынке

Главная проблема — сбой поставок: в короткий срок выпали большие объёмы предложения, при этом спрос сохранился. Необходимо оптимизировать транспортные маршруты с учётом географии стран — участниц форума, чему способствует рост мобильности поставок СПГ.

О балансировке рынка

У России и партнёров есть успешный опыт балансировки нефтяного рынка в формате ОПЕК+. Предлагается расширить консультации в рамках форума по кризисным ситуациям на газовом рынке, включая оценку физических угроз инфраструктуре.

О перспективах отрасли

Спрос на газ в мире продолжит расти, поэтому нужно увеличивать предложение, осваивать новые месторождения и вкладывать средства в транспортные проекты. Речь идёт о масштабных длительных инвестициях, при которых нельзя ориентироваться только на текущую высокую ценовую конъюнктуру.

О технологиях

Важнейший вопрос — вокруг каких технологий выстраивать проекты газодобычи, транспортной инфраструктуры и подготовки специалистов. Здесь особенно востребована технологическая кооперация стран — экспортёров газа с выгодой для каждой стороны.

Об открытости к партнёрству

Россия укрепляет технологический суверенитет в газовой отрасли, осваивает добычу из глубоких горизонтов и создала собственные СПГ-технологии, применяемые в Арктике. Россия открыта для сотрудничества и обмена технологическими разработками в газовой сфере.

О росте цен

Оптовые цены увеличились вдвое, но для производителей важнее стабильность мировых рынков, необходимая для масштабных инвестиций. Для этого нужно думать о прекращении конфликтов и снятии санкционных режимов.

О санкциях

Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжёлым последствиям для всех, и прежде всего для тех, кто эти санкции вводит.

О «зелёной» повестке

Производители газа не против «зелёной» повестки, но нельзя злоупотреблять ею по внутриполитическим соображениям. Все решения должны быть профессиональными, ответственными и учитывать возможности газовой отрасли в переходный период.

О справедливом переходе на «зелёную» экономику

Переход к полной «зелёной» повестке должен быть справедливым, поскольку развивающиеся страны тоже страдают от проблем на мировом рынке. Экономика сегодняшней Европы поднималась на угле и углеводородах, а теперь другим странам говорят, что им нельзя их использовать.

Об энергосуверенитете

Энергосуверенитет одной страны не должен обеспечиваться за счёт других стран. Необходимо создавать мосты между странами для налаживания сотрудничества и общего понимания того, как двигаться вперёд.

О климатических изменениях

Россия чувствует изменения климата в первую очередь, поскольку глобальное потепление наиболее быстро происходит в Арктике. Значительные территории страны относятся к зоне вечной мерзлоты, где наблюдаются процессы таяния с серьёзными последствиями для ряда регионов.

О справедливости энергетической политики

Справедливость принципов международного энергетического сотрудничества должна быть обеспечена. Форум не создаёт картеля и не нарушает международное право, но обмениваться информацией необходимо для обеспечения безопасности поставок газа.