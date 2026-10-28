Пять маршрутов троллейбусов и трамваев закроют в Иркутске с 1 ноября

С 1 ноября в Иркутске закроют пять маршрутов троллейбусов и трамваев. Освободившийся транспорт перенаправят на другие линии. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Будут закрыты трамвайные маршруты № 2 «Трампарк – Ж.Д. Вокзал»; № 4а «ул. Братская – Ж.Д. Вокзал»; № 6 «ул. Волжская – Ц. Рынок – м/р Солнечный». Перестанут работать маршруты троллейбусов № 7к «М. Конева – м/р Первомайский»; № 10к «М. Конева – м/р Юбилейный».

Освободившиеся трамваи перенаправят на самые загруженные маршруты – № 1, 3 и 4, а троллейбусы на – № 7 и 8. Кроме того, отменяемые троллейбусные маршруты компенсируются автобусными маршрутами № 400р, 410р, 441.