Бизнес все чаще жалуется ЦБ на блокировку счетов

В первом полугодии 2026 года жалобы в Банк России на отказ в операциях или ограничение доступа к счету выросли на треть к тому же периоду прошлого года. За январь–июль регулятор получил 23,8 тыс. обращений от потребителей финансовых услуг и инвесторов, из них около 8% (примерно 1,8 тыс.) — от бизнеса. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на ЦБ.

Банки ограничивают дистанционное обслуживание компаний из-за подозрительных операций, и предприниматели жалуются на это массово. Юристы, которые ведут дела о разблокировке, подтверждают рост таких кейсов: по оценке Софьи Лукиновой из «ВМТ Консалт», их стало минимум на 10% больше.

Основания для ограничений разные: подозрения в сомнительных операциях по 115-ФЗ, попадание клиента или его реквизитов в базу ЦБ о мошеннических операциях по 161-ФЗ, а также решения госорганов — суда или налоговой. Триггерами становятся необычные суммы и контрагенты, транзитные операции, несоответствие платежей заявленной деятельности, частые снятия наличных, сделки с фирмами-однодневками, ошибки в документах и отсутствие пояснений по запросу банка, пояснил Дмитрий Ломакин из «Формулы согласия».

На «Банки.ру» также есть жалобы: одной компании после предоставления документов не восстановили доступ, предложив закрыть счет; другой предприниматель полгода не мог пользоваться онлайн-банкингом.

Один бизнесмен рассказал, что получил «отписку» без конкретных причин. Юрист Макс Лоумен сообщил, что после подготовки пояснений и документов по строительным договорам банк восстановил обслуживание; в ряде случаев ограничения снимали без суда. С блокировками сталкиваются и физлица: в августе суд постановил, что отказ восстановить доступ к ДБО правомерен, если клиент не представил полный пакет документов. Редакция направила запросы в упомянутые банки и компании.

Что делать при блокировке счета: