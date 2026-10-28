Работник в Иркутской области отсудил 400 тысяч за задержку зарплаты

В Иркутской области работнику удалось отсудить компенсацию за задержку заработной платы. Подробности рассказали в региональном управлении ФССП.

Компания-производитель драгоценных металлов должен был оплатить работнику фактически отработанное время, премии, компенсацию за неиспользованный отпуск, однако этого не сделал. Перед сотрудником сформировался долг.

Однако в ситуацию вмешались приставы: после ареста денег, находящихся на расчетном счете работодателя, наемному сотруднику перечислили компенсацию за задержку выплаты заработной платы и за моральный вред в размере 400 тыс. рублей.