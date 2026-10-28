Спрос на продвижение брендов в нейросетях вырос в 6,8 раза

В России растет спрос на продвижение брендов в нейросетях — их упоминание в ответах на запросы пользователей. По данным исследования DOJO MEDIA и платформы eLama, число таких поисковых запросов с января по май 2026 года выросло с 2,5 тыс. до 17,1 тыс. Об этом пишут «Известия».

«Для бизнеса это меняет принцип присутствия в поиске. Если раньше задача заключалась в высокой позиции сайта в выдаче, то теперь важно, чтобы нейросеть упоминала бренд и использовала его материалы при формировании ответа. GEO (ответы генеративных ИИ) постепенно становится продолжением SEO и контент-маркетинга», — отметил директор практики «Потребительский сектор» Strategy Partners Роман Самойлов.

Спрос компаний связан с ростом популярности ИИ-ответов. В «Яндексе» сообщили, что во втором квартале ежемесячная аудитория быстрых ответов «Алисы AI» составила 49,5 млн человек: если весной они появлялись примерно в 30% запросов, то к лету показатель вырос до 42%. В Google в мае 2026 года сообщили, что число ежемесячных пользователей AI Overviews достигло 2,5 млрд. Нейросети все чаще используют не только для поиска информации, но и для рекомендаций, сравнения товаров и поиска решений, добавил Самойлов.

По его словам, эффект GEO-продвижения оценивают по частоте упоминания бренда в релевантных ответах, доле присутствия по сравнению с конкурентами, переходам из нейросетей, количеству заявок и продаж, а также стоимости привлечения клиента. При этом само упоминание бренда не гарантирует коммерческого результата: пользователь может получить информацию в интерфейсе нейросети, но не перейти на сайт. Для оценки эффективности нужна сквозная аналитика, связывающая присутствие бренда в ответах с реальными действиями покупателей.

Разговор о прикладном применении ИИ в медицине, кино и малом бизнесе прошел недавно на III Байкальском IT-форуме в Иркутске. Мероприятие стало площадкой для обсуждения перехода технологии из экспериментов в повседневную практику. Помимо иркутских кейсов — детской робохирургии на платформе Versius, фильма «Алсиб», снятого с помощью нейросетей, и микробизнеса Светланы Козыриной с 13 ИИ-агентами — на форуме обсудили инфраструктуру и кадры.