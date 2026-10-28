S7 Airlines открывает регулярные рейсы из Новосибирска в Усть-Кут после модернизации аэропорта

Авиакомпания S7 Airlines с 1 декабря 2026 года запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Новосибирск — Усть-Кут.

Полеты будут выполняться пять раз в неделю на воздушных судах Embraer 170. Время в пути составит около 2 часов 30 минут. Продажа авиабилетов уже открыта.

Запуск нового направления стал возможен благодаря завершению первого этапа капитального ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Усть-Кута. Проект модернизации авиаузла реализуется в рамках мастер-плана развития территории, разработанного по инициативе Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Для проведения строительных работ аэропорт временно приостанавливал прием и отправку воздушных судов с 1 июня. За три месяца подрядная организация полностью восстановила бетонное основание ВПП и уложила многослойное асфальтобетонное покрытие. В сентябре 2026 года S7 Airlines успешно выполнила тестовый полет на Embraer 170, подтвердив техническую готовность обновленной инфраструктуры к приему данного типа самолетов.

Проект капитального ремонта включает три этапа, в ходе которых будет обновлено 152,7 тыс. кв. м аэродромных покрытий. Последующие работы пройдут на перроне и рулежной дорожке. Дальнейшая не потребует закрытия аэропорта или приостановки полетов.

Аэропорт Усть-Кута является ключевым транспортным узлом на севере Иркутской области, обеспечивающим логистику и пассажирское сообщение с удаленными районами. Переход на регулярный прием воздушных судов типа Embraer 170 позволит существенно расширить географию полетов, связать Усть-Кут с крупнейшими региональными центрами России и повысить общую транспортную доступность севера Приангарья.