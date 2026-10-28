Восстановлена разбитая дорога возле иркутского ЖК

Около одного из ЖК в Иркутске обнаружили дорогу, находящуюся в неудовлетворительном состоянии. После вмешательства прокуратуры она будет отремонтирована.

Фото: прокуратура Иркутской области

По данным надзорного ведомства, дорога располагается на Юрия Левитанского на территории Октябрьского района. На ней не были обустроены дорожные знаки, разметка, пешеходные переходы, тротуары. Дорожное полотно имело неудовлетворительное состояние.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд и потребовала местные власти привести дорогу в нормативное состояние. На ее ремонт направили 30 млн рублей.