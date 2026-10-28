Одиннадцать детсадов модернизируют в Иркутской области до конца 2027 года

В Иркутской области в рамках национального проекта «Семья» до конца 2027 года планируется модернизация 14 зданий 11 детских садов. На сегодня ремонт уже завершен в шести зданиях, сообщили в региональном правительстве.

Состоялись работы в детском саду № 53 «Рябинка» в Чунском муниципальном округе и детском саду № 4 «Ёлочка» в Эхирит-Булагатском районе. В 2026 году ремонт завершился в детских садах «Тополек» и «Буратино» Братского района, Ункурликском детском саду Нукутского округа и детском саду № 7 «Родничок» в Байкальске.

В этих зданиях обновлены фасады и кровли, заменены инженерные коммуникации, оконные блоки и двери, выполнена внутренняя отделка. Учреждения оснащены новой мебелью, современным цифровым и интерактивным оборудованием, игровыми комплексами. Создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас идет ремонт еще на двух объектах – в здании детского сада № 25 «Василек» в Саянске и в здании дошкольного отделения Раздольинской средней школы Усольского района. Завершить все работы на этих объектах планируется в четвертом квартале 2026 года.