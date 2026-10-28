В крупных ТЦ арендаторов начали пускать с нулевой ставкой

В III квартале 2026 года в крупных торговых центрах нижняя планка арендных ставок для некоторых категорий арендаторов опустилась до нуля. По данным NF Group, для магазинов бытовой техники и электроники базовая ставка составляла 0–12 тыс. рублей за 1 кв. м в год, для детских товаров — 0–8 тыс., для ресторанов — 0–45 тыс. Об этом пишут «Известия».

«Как правило, речь идет о переходе на процент от товарооборота, когда арендодатель фактически разделяет коммерческие риски с ритейлером. Такая практика давно применяется, например, в отношении крупных якорных арендаторов, но сейчас становится более распространенной, поскольку позволяет сохранять заполняемость торговых центров и покупательский трафик», — отметил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.

В CMWP факт снижения ставок подтвердили, объяснив его падением спроса и желанием девелоперов работать с «понятными» сетевыми арендаторами на льготных условиях. При этом нулевая планка не означает, что помещения массово сдают бесплатно: в диапазон могут попадать индивидуальные условия и арендные каникулы. Все чаще применяются гибкие модели — процент от товарооборота или покрытие эксплуатационных расходов.

Не все девелоперы готовы на уступки:

УК «Место встречи» в 2026 году не меняла условия с действующими арендаторами, а операторов, не достигающих целевых показателей, заменяет в рамках плановой ротации. В «АФИ Девелопмент» и «А101» от комментариев отказались; «Известия» направили запросы в «Киевскую площадь», Crocus Group, ГК «Ташир» и Fort Group.

Напомним, что российский рынок торговых центров в 2026 году переживает серьезные структурные изменения и кризисные явления, связанные с ростом популярности маркетплейсов, оттоком покупателей, изменением арендных ставок и общим экономическим давлением.

Значительная часть розничного спроса сместилась на интернет-площадки и маркетплейсы, из-за чего традиционные непродовольственные магазины теряют трафик.

Ритейлеры (особенно в сегменте одежды и обуви) оптимизируют или закрывают точки продаж, оставляя свободные площади.

Эксперты отмечают, что классические торговые центры в привычном виде устаревают. Акцент смещается с торговли на досуг: пустующие места занимают фитнес-клубы, фуд-корты, рестораны и детские развлекательные центры.

По оценкам участников рынка, часть неэффективных или устаревших моллов может закрыться, сменить профиль или пойти под снос с последующей заменой на жилую или многофункциональную застройку.