Три гаража охватил пожар в Братске

Накануне вечером в гаражно-строительном кооперативе «Березка» в Братске произошел пожар. Он охватил сразу несколько строений, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сначала пламя охватило один гараж. Самостоятельно до прибытия первого подразделения из него эвакуировались два человека. Огонь с него перешел на два соседних гаража.

Возгорание на 72 «квадратах» ликвидировали 12 пожарных с помощью трех единиц техники МЧС России. Из гаражей огнеборцы эвакуировали по одному баллону с кислородом и пропаном.

Предположительно, причиной произошедшего стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.