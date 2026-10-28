Отстреливают ежедневно: количество убитых медведей в Иркутской области выросло до 570

За последние сутки жители Иркутской области семь раз сообщили в встречах с медведями – информация подтвердилась в шести случаях. Об этом рассказали в Службе по охране и использованию объектов животного мира региона. Наибольшее число обращений поступило от жителей Зиминского района.

За минувшие сутки было добыто семь медведей: три особи — в Зиминском районе, по одной особи — в Слюдянском, Братском, Нижнеудинском, Усть-Кутском районах. Таким образом число убитых в 2026 году хищников достигло 570. В пик активности их отстреливают практически ежедневно.

На территории региона работает 154 группы общей численностью 360 человек, в которые вошли работники охотпользователей и охотники. Деятельность групп координируют 40 госохотинспекторов.