Больше, чем в прошлом году: Иркутская область нарастила показатели заготовки кормов

В Иркутской области подходят к концу уборочные работы. В этом году было собрано больше урожая на корм животным, чем в прошлом. Итоги подвели в региональном правительстве.

Аграрии уже собрали 579 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 160 тыс. тонн масличных культур, 23 тыс. тонн овощей открытого грунта и почти 73 тыс. тонн картофеля.

Для благополучной зимовки сельскохозяйственных животных заготовлено порядка 148 тысяч тонн сена, 271 тысячи тонн сенажа и 215 тысяч тонн силоса. Общий объем заготовленных кормов на 10% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года.