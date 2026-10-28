Сбер: клиенты, выполнившие персональные рекомендации по кредитам, получили займы на 16,4 млрд рублей

Сбер назвал первые результаты работы персональных рекомендаций, которые помогают клиентам разобраться в своей финансовой ситуации после кредитного решения. Ежемесячно такие рекомендации отображаются примерно для 2,5 млн клиентов. С января по сентябрь 2026 года клиенты, выполнившие рекомендации, получили потребительские кредиты на 16,4 млрд рублей.

Сервис персональных рекомендаций появился в СберБанк Онлайн в конце 2025 года. Клиент после кредитного решения может увидеть подсказку о том, на какие параметры финансового профиля стоит обратить внимание. Среди рекомендаций — подтвердить доход через Госуслуги, погасить просрочку в Сбере или другом банке, закрыть задолженность в МФО, снизить кредитную нагрузку или уменьшить лимит кредитной карты другого банка.

Одной из самых распространённых рекомендаций стало подтверждение дохода через Госуслуги.

С января по сентябрь ее увидели 1 150,4 тыс. клиентов, 195,5 тыс. выполнили совет. После этого у 14,4 тыс. клиентов были зафиксированы дополнительные выдачи потребительских кредитов на общую сумму 8,28 млрд рублей.

Еще один распространённый сценарий связан с просроченной задолженностью в Сбере. Рекомендацию погасить ее увидели 134,7 тыс. клиентов, 73,8 тыс. выполнили совет. Дополнительные выдачи потребительских кредитов после этого получили 11,9 тыс. клиентов на 2,77 млрд рублей.

При работе с просрочками в других банках рекомендацию получили 627,8 тыс. клиентов, из которых 39,3 тыс. выполнили ее. В дальнейшем у 8,1 тыс. клиентов были зафиксированы дополнительные выдачи потребительских кредитов на 2,64 млрд рублей.

Еще один сценарий касается кредитных карт. Рекомендацию уменьшить лимит кредитной карты другого банка увидели 622,3 тыс. клиентов, 37,4 тыс. выполнили ее. Дополнительные выдачи потребительских кредитов получили 2,3 тыс. клиентов на 1,75 млрд рублей.

Рекомендации охватывают разные финансовые ситуации — от необходимости подтвердить доход до работы с просрочками и текущей кредитной нагрузкой. После кредитного решения клиент получает не только его результат, но и возможность лучше понять свою конкретную финансовую ситуацию и увидеть, какие шаги могут быть актуальны именно для него. Для Сбера такой формат взаимодействия позволяет учитывать индивидуальную ситуацию клиента и помогать ему сориентироваться в дальнейших действиях, когда это необходимо.

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