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Сбер повысил ставку по накопительному счёту до 14,5% годовых

С 27 октября Сбер повысил ставку по накопительному счёту до 14,5% годовых. Такая ставка доступна не только при открытии первого продукта, но и повторном открытии благодаря возможности повышать базовую ставку за счёт надбавок.

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«Мы хотим, чтобы клиенты видели ощутимый результат от своих сбережений. Для одних это возможность постепенно сформировать финансовый резерв, для других — получать дополнительный доход от уже накопленных средств. Поэтому мы улучшаем условия по накопительным счетам и делаем их доходность одним из приоритетов нашей сберегательной политики», — Ольга Филимонцева, директор дивизиона «Сбережения клиентов» Сбера.

После первых двух месяцев максимальную ставку можно сохранить за счёт надбавок за подписку СберПрайм и покупки по картам Сбера, в том числе у партнёров банка. Все надбавки суммируются.

Проценты начисляются на минимальный остаток за месяц — наименьшую сумму, которая находилась на счёте в течение расчётного периода. Размер дохода зависит от этой суммы и ставки с учётом надбавок.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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