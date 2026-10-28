Forbes: Реформу связи хотят дополнить контролем за зарубежным трафиком

В законопроект о реформе телекоммуникационной отрасли могут добавить положения, не связанные с его изначальным назначением. Об этом Forbes сообщили источник, близкий к Минцифры, собеседник в IT-компании и еще один знакомый с ситуацией источник.

Среди них — требование пропускать весь трафик с зарубежных доменов через ТСПУ и право Минцифры ограничивать такой трафик для российских пользователей после превышения лимита, который еще предстоит определить.

ТСПУ — основа автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ). По закону о «суверенном Рунете», вступившему в силу в ноябре 2019 года, их устанавливают на сетях всех операторов: они фильтруют трафик, блокируют и замедляют ресурсы и инструменты обхода блокировок.

С весны 2026 года власти обсуждают с топ-менеджерами крупнейших игроков масштабные изменения отрасли. Поправки предусматривают реформу лицензирования:

Переход на четыре типа лицензий:вместо действующих почти 20 видов разрешений,

Порог входа для бизнеса кардинально меняется. Ранее лицензия стоила фиксированный 1 млн рублей без дополнительных условий. Теперь стоимость будет доходить до 50–100 млн рублей за генеральную лицензию при требовании иметь крупный размер собственных средств,

Индивидуальным предпринимателям полностью запретят оказывать услуги связи — работать смогут только юридические лица,

За повторные нарушения законодательства регулятор сможет аннулировать лицензии во внесудебном порядке.

Малые операторы и эксперты предупреждали, что инициатива снизит доступность и качество услуг для населения.