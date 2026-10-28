ВТБ приглашает на семинар для акционеров в Иркутске

30 октября в конференц-зале отеля «Иркутск Сити Центр» состоится семинар для акционеров ВТБ. Представители банка ВТБ расскажут о финансовых результатах группы, ключевых корпоративных событиях, а также о форматах взаимодействия и возможностях для акционеров. Финансовые эксперты поделятся актуальными инвестиционными решениями и разберут текущие тенденции на фондовом рынке — с фокусом на практические выводы, которые можно использовать в своих финансовых планах.

Цель мероприятия — открытый диалог с акционерами и возможность поделиться экспертными знаниями для принятия решений.

Первая сессия, посвящённая розничному инвестору, пройдёт с 18:30 до 19:15 в конференц-зале. Участникам представят финансовые результаты, а также расскажут о взаимодействии с акционерами. С 19:15 до 19:30 в фойе запланирован кофе-брейк и работа экспозоны.

Вторая сессия состоится с 19:30 до 20:15 и будет посвящена осеннему портфелю инвестора. В программе — инвестиционная стратегия на IV квартал 2026 года, а также разбор, как с помощью налоговых льгот можно увеличить итоговый доход от инвестиций.

На площадке будет работать экспозона, где участники смогут получить персональные консультации и обсудить интересующие вопросы с экспертами и другими участниками.

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация http://vtb-shareholder.ru/

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