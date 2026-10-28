23% иркутских компаний используют нейросети в подборе персонала

23% компаний Иркутска применяют нейросети в подборе персонала. Об этом сообщает SuperJob. Судя по комментариям рекрутеров, ИИ чаще всего поручают написание текстов вакансий и материалов для карьерных разделов, сбор данных и аналитику зарплат, подготовку сценариев интервью и создание отчетов.

«ИИ качественно оценить резюме пока не в состоянии», — отмечают эйчары.

Полностью передать рекрутинг нейросетям не готов даже 1% опрошенных. Частично доверили бы подбор ИИ 26% респондентов: наиболее реальным им кажется переложить на нейросети первичный отбор кандидатов и аналитическую отчетность. 66% не готовы доверять ИИ подбор персонала. Чат-боты в работе используют 23% рекрутеров.

Разговор о прикладном применении ИИ в медицине, кино и малом бизнесе прошел недавно на III Байкальском IT-форуме в Иркутске. Мероприятие стало площадкой для обсуждения перехода технологии из экспериментов в повседневную практику. Помимо иркутских кейсов — детской робохирургии на платформе Versius, фильма «Алсиб», снятого с помощью нейросетей, и микробизнеса Светланы Козыриной с 13 ИИ-агентами — на форуме обсудили инфраструктуру и кадры.