«Воронка контроля расширяется»: как экстерриториальные проверки ФНС бьют по бизнесу

Налогоплательщики все чаще сталкиваются с проверками из «чужих» регионов. Как стало известно «Коммерсант», контроль за 5,5 тыс. московских компаний недавно передали инспекциям других субъектов РФ. В ФНС пояснили, что для бизнеса ничего не меняется, так как система контроля централизована. Однако юристы видят в этом смену парадигмы.

По словам управляющего партнера компании «Соничев, Казусь и партнеры» Александра Казуся, формируется тренд на экстерриториальную отработку. Инспекции теперь не просто исполнители, а самостоятельные проверяющие, что осложняет диалог: местная инспекция знает специфику бизнеса, а «пришлая» сразу истребует документы.

Эксперты считают, что это расширяет «воронку» предпроверочного анализа. Старший юрист ДРТ Анастасия Пученкина подтверждает: бизнес получает запросы от «чужих» инспекций всё чаще. Основатель практики DA Tax Дмитрий Анищенко приводит пример: региональная инспекция, увидев в акте «недоимку» (сделанную «своей» ИФНС для технических целей), тут же потребовала данные об активах для ареста.

С 1 сентября принцип экстерриториальности распространился и на досудебное обжалование. Налоговый консультант Михаил Глейкин прогнозирует: контроль станет глубже, а доначислений — больше.