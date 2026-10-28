МВД предупредило о фишинговых ссылках от имени ФНС

МВД России предупреждает о новых схемах мошенников в период кампании по уплате налогов. Полиция фиксирует случаи, когда злоумышленники распространяют фишинговые ссылки от имени Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ведомство.

В мессенджерах гражданам приходят сообщения якобы от ФНС с уведомлением о необходимости проверить налоговые начисления и ссылкой, которая ведет на поддельный сайт.

На ресурсе, замаскированном под государственный сервис, пользователя просят авторизоваться в личном кабинете, введя код из уведомления. После этого на экране появляется информация о взломе учетной записи «Госуслуг» и номера техподдержки, которые на самом деле соединяют с мошенническим кол-центром.

МВД рекомендует проверять информацию о налогах только в личном кабинете на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства, не переходить по ссылкам из мессенджеров и не вводить персональные данные на непроверенных страницах.