Трамп анонсировал скорую встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Заявление прозвучало на брифинге на военной базе Эндрюс, передаёт РБК.

«Очень скоро будут организованы встречи, и я думаю, будет достигнут большой прогресс», — подчеркнул американский лидер.

На уточняющий вопрос журналистов о составе участников Трамп подтвердил: «С президентом Путиным и президентом Зеленским. Я думаю, будет достигнут большой прогресс».

Эти заявления прозвучали на фоне недавнего визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию. Напомним, 21 октября он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где передал документы с американскими предложениями. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Россия готова вернуться к трехсторонним консультациям после 4 ноября, а площадкой может стать Абу-Даби.

Москва обозначила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года. Они включают вывод украинских войск из Донбасса, признание новых регионов, нейтральный статус Украины и отмену всех санкций. Первопричиной конфликта президент России называет события 2014 года и попытки Запада втянуть Украину в НАТО.