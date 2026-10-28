В Иркутске при содействии Интерпола нашли похищенную 13 лет назад Toyota Ipsum и вернули владельцу

В Иркутске при содействии Интерпола нашли и вернули владельцу японский автомобиль, похищенный более 13 лет назад. Сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области вместе с Госавтоинспекцией и Экспертно-криминалистическим центром установили Toyota Ipsum, находящуюся в федеральном розыске с 2013 года. Об этом сообщает МВД.

Во время регистрационных действий инспектор Госавтоинспекции обратил внимание на маркируемый участок кузова с признаками незаконного изменения и следами повторного окрашивания.

Автомобиль задержали и доставили в отдел полиции, где автотехническая экспертиза подтвердила, что номерные агрегаты были незаконно изменены.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Для установления первичных номеров кузова и двигателя, а также законного владельца подключились сотрудники НЦБ Интерпола — по каналам организации они оперативно установили нужную информацию.

Выяснилось, что машина принадлежала иркутянину: в 2013 году он припарковал купленную в кредит иномарку на ночь во дворе дома, автомобиль похитили, и гражданин обратился в полицию. Несколько дней назад сотрудники связались с собственником и вернули ему транспортное средство; сибиряк поблагодарил офицеров за профессионализм.